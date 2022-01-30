Винен не лише "Омікрон"? Ми дізналися, чому в Україні дедалі більше COVID-хворих

Директор київської лікарні, де лікують пацієнтів з коронавірусом, пояснив, чому в країні різко зросла кількість хворих на ковід

Зростання числа хворих на коронавірус чекають найближчими тижнями / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській міській клінічній лікарні №1 за останні два тижні стало значно більше пацієнтів. Медики стверджують, що окрім нового штаму "Омікрон", на стрибок захворюваності вплинули новорічні свята.

Про це заявив директор лікарні №1 Олександр Іванько.

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За його словами, українці втомилися від протиепідемічних заходів. Крім того, на їхнє відношення вплинуло і те, що в країні напередодні знизилася захворюваність.

"Проходить деякий час, і вони бачать, що все нормально, і перестають захищати себе. "Не носитимемо маски, не використовуватимемо антисептики, не дотримуватимемося дистанції, збиратимемося на свята, де по 30-40 людей". Саме так усі думають", – сказав Іванько.

Захворюваність зросте до 50 тисяч за добу

Заступник директора з наукової роботи Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Ігор Бровченко заявив, що найвищі показники захворюваності на ковід в Україні будуть вже наступного тижня, максимум протягом двох тижнів.

Згідно з прогнозом, у лютому очікується близько 50 тисяч хворих на добу з похибкою 5 тисяч. Ці показники залежатимуть від роботи шкіл, оскільки новий штам "Омікрон" найчастіше вражає дітей та молодих людей.