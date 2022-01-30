Ситуація загострюється. В Україні за добу виявили понад 24 тис. нових COVID-випадків

Летальні випадки в країні продовжують фіксувати – 94 за 29 січня

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за добу 29 січня зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 12 843 менше, ніж 28 січня.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3692 особи;

летальних наслідків – 94;

одужало – 3145 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 4 042 469 осіб;

одужали – 3 618 402 особи;

летальних наслідків – 100 125.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1058;

Вінницька область – 986;

Волинська область – 395;

Дніпропетровська область – 688;

Донецька область – 643;

Житомирська область – 2013;

Закарпатська область – 439;

Запорізька область – 394;

Івано-Франківська область – 1664;

Київська область – 644;

Кіровоградська область – 214;

Луганська область – 264;

Львівська область – 3043;

Миколаївська область – 486;

Одеська область – 1175;

Полтавська область – 306;

Рівненська область – 1172;

Сумська область – 1554;

Тернопільська область – 884;

Харківська область – 1722;

Херсонська область – 448;

Хмельницька область – 1883;

Черкаська область – 541;

Чернівецька область – 924;

Чернігівська область – 968.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Шість областей України можуть потрапити до червоної зони, і зовсім скоро

Найближчими тижнями Україна вийде на пік захворюваності на COVID-19. Ще шість областей можуть потрапити до червоної зони карантину вже дуже скоро. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч людей на добу. За його словами, до червоної зони потраплять регіони, у яких найнижчий рівень вакцинації населення.

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"Найвищий ризик швидкого переходу в червоний рівень епіднебезпеки зараз мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області", – повідомив він.

Івано-Франківська та Рівненська області вже у червоній зоні. Ляшко зазначив, що у цих регіонах низький рівень вакцинації – 36% та 42% дорослого населення відповідно.

За словами міністра, регіони-лідери з вакцинації перебувають у жовтому рівні епіднебезпеки і мають один із найнижчих рівнів госпіталізації та зайнятості "ковідних" ліжок з киснем.

Це місто Київ, Київська і Полтавська області. Вони демонструють рівень 53-75% вакцинованого дорослого населення з повним курсом щеплень.

Чи буде тотальний локдаун

"Локдаун вводити не будемо. Україна працює в адаптивному карантині, який доказав свою ефективність у 2021 році, коли ми проходили дві хвилі. Він тоді показав, що у першу хвилю 10 областей не заходили взагалі у червоний рівень епідеміологічної небезпеки, восени шість областей не зайшли", – сказав Ляшко.

Міністр пояснив, що у всіх регіонах дуже відрізняється ситуація з коронавірусом, тому запроваджувати одні правила для всіх буде невиправдано та неефективно.

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