Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі ❓ Чому помер Вірчис 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС
СЬОГОДНІ Новини України

У небезпеці маленькі діти? Чому "Омікрон" – хвиля страшніша за попередні

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 січня, 16:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лікар-інфекціоніст назвала особливості "Омікрону" і чим нова хвиля в Україні відрізняється від попередніх
Цього разу під загрозою опиняться діти.
Цього разу під загрозою опиняться діти. / Фото: Колаж: Сьогодні

Штам коронавірусу "Омікрон" дає меншу летальність, ніж "Дельта", але розповсюджується значно швидше. При цьому новий штам набагато небезпечніший для маленьких дітей.

Про це заявила доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

"Якщо "Дельта" давала дуже швидкий сплеск захворювання і захоплювала дитячу популяцію, то "Омікрон" робить те саме, тільки швидше і масштабніше – він уникає імунітету як природного, так і штучного. І хворіють усі – вакциновані, невакциновані, ті, хто перехворів", – сказала Голубовська.

Лікар наголосила, що ще одна особливість "Омікрону" в тому, що він вражає маленьких дітей. Були випадки, коли діти по 10 днів лежали у лікарні у тяжкому стані.

"Але загалом "Омікрон" поки що, за світовими даними, дає меншу летальність, ніж навіть "Дельта". А "Дельта" давала меншу летальність, аніж попередні варіанти", – додала медик.

Як уберегтися від "Омікрону"

Відомо, що цей варіант протікає з меншою кількістю тяжких та критичних випадків, залученням дітей, але це характерно для популяції загалом.

Як пояснює лікар, на індивідуальному рівні рекомендації повинні залишатися незмінними:

Реклама
  • не забувати про раннє лікування, зокрема, противірусної терапії (ПВТ);
  • Знову треба готувати шпитальні основи і намагатися госпіталізувати групи ризику до настання дихальної недостатності для введення противірусного препарату.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Бояться вторгнення РФ? Туристи масово скасовують свої поїздки в Україну Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Від чахохбілі до риби під соусом бешамель. Ми дізналися ціни на шкільні обіди у Києві Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна У небезпеці маленькі діти? Чому "Омікрон" – хвиля страшніша за попередні Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
 play
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
29 січня. Ольга Навоя Токарчук. Рівно 60 років тому у польському Сулехові народилася "інопланетна письменниця" українського походження – володарка Нобелівської премії з літератури-2018…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

175 950

захворіло за тиждень в Україні

+87%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3715

Євро (€)

32.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти