У небезпеці маленькі діти? Чому "Омікрон" – хвиля страшніша за попередні

Штам коронавірусу "Омікрон" дає меншу летальність, ніж "Дельта", але розповсюджується значно швидше. При цьому новий штам набагато небезпечніший для маленьких дітей.
Про це заявила доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Якщо "Дельта" давала дуже швидкий сплеск захворювання і захоплювала дитячу популяцію, то "Омікрон" робить те саме, тільки швидше і масштабніше – він уникає імунітету як природного, так і штучного. І хворіють усі – вакциновані, невакциновані, ті, хто перехворів", – сказала Голубовська.
Лікар наголосила, що ще одна особливість "Омікрону" в тому, що він вражає маленьких дітей. Були випадки, коли діти по 10 днів лежали у лікарні у тяжкому стані.
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"Але загалом "Омікрон" поки що, за світовими даними, дає меншу летальність, ніж навіть "Дельта". А "Дельта" давала меншу летальність, аніж попередні варіанти", – додала медик.
Як уберегтися від "Омікрону"
Відомо, що цей варіант протікає з меншою кількістю тяжких та критичних випадків, залученням дітей, але це характерно для популяції загалом.
Як пояснює лікар, на індивідуальному рівні рекомендації повинні залишатися незмінними:
- не забувати про раннє лікування, зокрема, противірусної терапії (ПВТ);
- Знову треба готувати шпитальні основи і намагатися госпіталізувати групи ризику до настання дихальної недостатності для введення противірусного препарату.
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