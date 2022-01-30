Врачи предупредили украинцев о новом вирусе: что о нем известно

Появилась и новая болезнь Flоrona, которая является комбинацией гриппа и COVID-19

Коронавирус продолжает мутировать. Коллаж "Сегодня"

В мире обнаружили новый вирус Flоrona. Это одновременное заражение сезонным гриппом и COVID-19. Но грозит ли он украинцам и чем опасен новый штамм, нам рассказали врачи.

Об этом говорится в материале "Сегодня".

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Насколько опасен этот штамм?

Первые случай нового вируса уже зарегистрировали в других странах. В Украине случаев одновременного заражения еще не было, однако они вполне могут быть.

"Одновременно заболеть гриппом и ковидом вполне возможно. Сейчас такое время, которому присуща заболеваемость гриппом, и она может быть. С точки зрения вредности для организма, то как врач я считаю, что это более опасно, когда одновременно есть и грипп, и коронавирус. Последствия такого сочетания могут быть очень опасны", – рассказал директор Киевской городской клинической больницы №1 Александр Иванько.

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COVID-заболеваемость в Украине растет

За последнюю неделю среднее количество новых случаев COVID-19 в Украине увеличилось до 18 987 в день, а среднее количество смертей составляет в среднем 125 в день.

"Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет составлять 29 878 (25 012-34 266) в течение недели 26 января – 1 февраля 2022 года и 39 241 (20 596-52 651) – в течение недели 2-8 февраля 2022 года", – говорится в прогнозе.

Но показатели заболеваемости будут зависеть от возможностей системы тестирования, которая уже немного перегружена. Уже достигнут рекорд положительных ПЦР-тестов в сутки (почти 36 тысяч).

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