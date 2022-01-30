Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре ❓ Почему умер Вирчис 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Врачи предупредили украинцев о новом вирусе: что о нем известно

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 января, 08:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Появилась и новая болезнь Flоrona, которая является комбинацией гриппа и COVID-19
Коронавирус продолжает мутировать. Коллаж "Сегодня"
Коронавирус продолжает мутировать. Коллаж "Сегодня"

В мире обнаружили новый вирус Flоrona. Это одновременное заражение сезонным гриппом и COVID-19. Но грозит ли он украинцам и чем опасен новый штамм, нам рассказали врачи.

Об этом говорится в материале "Сегодня".

Реклама

Насколько опасен этот штамм?

Первые случай нового вируса уже зарегистрировали в других странах. В Украине случаев одновременного заражения еще не было, однако они вполне могут быть.

"Одновременно заболеть гриппом и ковидом вполне возможно. Сейчас такое время, которому присуща заболеваемость гриппом, и она может быть. С точки зрения вредности для организма, то как врач я считаю, что это более опасно, когда одновременно есть и грипп, и коронавирус. Последствия такого сочетания могут быть очень опасны", – рассказал директор Киевской городской клинической больницы №1 Александр Иванько.

Реклама

COVID-заболеваемость в Украине растет

За последнюю неделю среднее количество новых случаев COVID-19 в Украине увеличилось до 18 987 в день, а среднее количество смертей составляет в среднем 125 в день.

"Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет составлять 29 878 (25 012-34 266) в течение недели 26 января – 1 февраля 2022 года и 39 241 (20 596-52 651) – в течение недели 2-8 февраля 2022 года", – говорится в прогнозе.

Но показатели заболеваемости будут зависеть от возможностей системы тестирования, которая уже немного перегружена. Уже достигнут рекорд положительных ПЦР-тестов в сутки (почти 36 тысяч).

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Боятся вторжения РФ? Туристы массово отменяют свои поездки в Украину Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак От чахохбили до рыбы под соусом бешамель. Мы узнали цены на школьные обеды в Киеве Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Лечат всех одинаково? Как врачи спасают COVID-пациентов с разными штаммами Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
30 января. Глеб Котельников. Ровно 150 лет назад родился изобретатель первого ранцевого парашюта, завоевавшего весь мир. Хотя сначала он был актером…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

175 950

заболело за неделю в Украине

+87%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять