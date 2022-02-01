Не только "Омикрон". В чем причина ежедневных COVID-рекордов в Украине

Ситуация с коронавирусом контролируемая на уровне всех областей Украины, несмотря на то, что каждый день в стране фиксируют антирекорды по количеству новых случаев. Кроме этого, различные COVID-штаммы циркулируют параллельно друг с другом.
Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает ТСН.
Кузин отметил, что в стране пока еще контролируемая ситуация с COVID-показателями.
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Микс штаммов
"Если мы посмотрим, то это миксирование: часть "Дельта", часть "Омикрон". Также активно присоединился грипп, который начали фиксировать в начале января 2022 года. Это такой микс из трех инфекций. Речь идет о циркуляции различных штаммов, которые циркулируют параллельно друг с другом", — рассказал представитель Минздрава.
По словам Кузина, загруженность коек в медучреждениях взрослыми инфицированными составляет 34%. Детская заболеваемость несколько выше – это около 50%.
COVID-19 среди детей
Только за сутки 31 января в Украине заболело 4 056 детей. По словам Кузина, дети переносят COVID немного легче, чем взрослые. Но многое зависит от сопутствующих болезней.
"Дети, которые имеют, переносят тяжелее. У детей чаще регистрируют температуру тела, а у взрослых — реже", - сказал Кузин.
Коронавирус в Украине
За сутки 31 января в Украине зафиксировано 30 768 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Также за прошлые сутки госпитализировали 2069 человек, зафиксировали 192 летальных исхода, выздоровели – 8835 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 095 263 человека;
- выздоровели – 3 631 580 человек;
- летальных исходов – 100 395.
Всего провели 18 113 574 ПЦР-тестирований.
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