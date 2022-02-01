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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Не только "Омикрон". В чем причина ежедневных COVID-рекордов в Украине

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 14:58
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За последние сутки в Украине обнаружили еще 30 768 новых случаев коронавируса
Врачи предупредили о циркуляции разных COVID-штаммов в стране
Врачи предупредили о циркуляции разных COVID-штаммов в стране / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с коронавирусом контролируемая на уровне всех областей Украины, несмотря на то, что каждый день в стране фиксируют антирекорды по количеству новых случаев. Кроме этого, различные COVID-штаммы циркулируют параллельно друг с другом.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает ТСН.

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Кузин отметил, что в стране пока еще контролируемая ситуация с COVID-показателями.

Микс штаммов

"Если мы посмотрим, то это миксирование: часть "Дельта", часть "Омикрон". Также активно присоединился грипп, который начали фиксировать в начале января 2022 года. Это такой микс из трех инфекций. Речь идет о циркуляции различных штаммов, которые циркулируют параллельно друг с другом", — рассказал представитель Минздрава.

По словам Кузина, загруженность коек в медучреждениях взрослыми инфицированными составляет 34%. Детская заболеваемость несколько выше – это около 50%.

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COVID-19 среди детей

Только за сутки 31 января в Украине заболело 4 056 детей. По словам Кузина, дети переносят COVID немного легче, чем взрослые. Но многое зависит от сопутствующих болезней.

"Дети, которые имеют, переносят тяжелее. У детей чаще регистрируют температуру тела, а у взрослых — реже", - сказал Кузин.

Коронавирус в Украине

За сутки 31 января в Украине зафиксировано 30 768 новых подтвержденных случаев COVID-19.

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Также за прошлые сутки госпитализировали 2069 человек, зафиксировали 192 летальных исхода, выздоровели – 8835 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 095 263 человека;
  • выздоровели – 3 631 580 человек;
  • летальных исходов – 100 395.

Всего провели 18 113 574 ПЦР-тестирований.

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