Дети в опасности! Во Львове готовятся ко вспышке "Омикрона"

Во Львове увеличивают количество детских кроватей для лечения COVID-19. Также школьников начали переводить на дистанционную учебу.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.
Он объяснил, что новая волна коронавируса, вызванная штаммом "Омикрон", больше всего поражает детей. По его словам, в городской больнице Львова по улице Пилипа Орлика лечатся 96, а в областной еще 102 детей.
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"Только что на комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение увеличить количество детских кроватей для лечения COVID-19. Теперь их будет 150", – сообщил мэр Львова.
Кроме того, места также обустраивают и для родителей, которые должны оставаться на протяжении всего лечения со своими детьми.
Львов переводит школы на дистанционное обучение
По решению школ 86% учащихся 1-4 классов уже переведены на дистанционное обучение.
"Статистика заболеваемости неутешительна. За вчера имеем +1832 положительных ПЦР-теста. На этот раз вирус особенно поражает самых маленьких. Поэтому просим быть внимательными к себе и своим деткам!" – подчеркнул Садовый.
Статистика в Украине
За сутки 31 января в Украине зафиксировано 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 8742 больше, чем за 30 января.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 069 человек;
- летальных исходов – 192;
- поправилось – 8 835 человек.
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