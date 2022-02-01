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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Дети в опасности! Во Львове готовятся ко вспышке "Омикрона"

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 февраля, 14:09
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В больницах города развернут дополнительные койки на случай усиления заболеваемости среди детей
Волна "Омикрона" самая опасная для детей.
Волна "Омикрона" самая опасная для детей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове увеличивают количество детских кроватей для лечения COVID-19. Также школьников начали переводить на дистанционную учебу.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.

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Он объяснил, что новая волна коронавируса, вызванная штаммом "Омикрон", больше всего поражает детей. По его словам, в городской больнице Львова по улице Пилипа Орлика лечатся 96, а в областной еще 102 детей.

"Только что на комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение увеличить количество детских кроватей для лечения COVID-19. Теперь их будет 150", – сообщил мэр Львова.

Кроме того, места также обустраивают и для родителей, которые должны оставаться на протяжении всего лечения со своими детьми.

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Львов переводит школы на дистанционное обучение

По решению школ 86% учащихся 1-4 классов уже переведены на дистанционное обучение.

"Статистика заболеваемости неутешительна. За вчера имеем +1832 положительных ПЦР-теста. На этот раз вирус особенно поражает самых маленьких. Поэтому просим быть внимательными к себе и своим деткам!" – подчеркнул Садовый.

Статистика в Украине

За сутки 31 января в Украине зафиксировано 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 8742 больше, чем за 30 января.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 069 человек;
  • летальных исходов – 192;
  • поправилось – 8 835 человек.

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