Похожие симптомы. Как отличить COVID-19 и ОРВИ: рассказываем

Определить, чем именно болеет человек, COVID-19 или другим вирусным заболеванием, возможно только с помощью тестирования.
Об этом сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает пресс-служба Минздрава.
Он отметил, что никаких альтернативных путей, как отличить – это "Омикрон" или острая респираторная вирусная инфекция, кроме тестирования, не существует.
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"Можно использовать быстрые тесты на респираторную группу, например грипп, или быстрые тесты на коронавирус. Только так можно определить диагноз", – заявил Кузин.
Заместитель министра здравоохранения добавил, что хоть сейчас и наблюдается рост заболеваемости COVID-19 среди детей, однако они по-прежнему переносят коронавирус легче взрослых.
В то же время у детей гораздо чаще наблюдается повышение температуры тела. Вместе с тем существует зависимость течения болезни от наличия сопутствующих заболеваний и прививок. Вакцинация помогает защитить одинаково как детей, так и взрослых от тяжелых рисков COVID-19.
COVID-19 одновременно с гриппом
Заболеть одновременно коронавирусом и гриппом. Только представьте, сочетание двух опасных и тяжелых недугов – вполне возможно. Это уже случается с украинцами. Врачи называют такой вирусный коктейль – флурон.
Флурон – это одновременное инфицирование гриппом и ковидом. Теперь такое сочетание вирусов как следует не исследовано, поэтому и спрогнозировать течение болезни трудно. Медики говорят: ковид и грипп могут как усилить симптомы друг друга, так и наоборот – нейтрализовать.
Сочетанная инфекция не так будет страшна, как тандемная, когда сначала переболеть чем-нибудь одним, а затем встретиться с другой инфекцией. Любая инфекция, если вы ее перенесли достаточно легко, все равно задействовала и снизила определенные ресурсы вашей иммунной системы и ближайшие недели ваша защита будет снижена.
Поэтому вероятность более тяжелого течения болезни есть. Но симптомы флурона типичны как для гриппа, так и коронавируса. Установить, чем именно болеет человек, можно только с помощью специальных ПЦР-тестов. И такие случаи заражения были предсказуемы, говорят эпидемиологи, и зависят от одновременной вспышки гриппа и коронавируса.
Те единичные случаи, которые сегодня обнаружены, которые сегодня изучаются – изучаются у детей, изучаются и у взрослых.
Однако опасность подхватить сразу два вируса исчезнет вместе с окончанием сезона гриппа – а это будет посреди весны.
Пока же уберечься от флурона возможно только благодаря вакцинации и мерам безопасности. Эпидемиологи советуют носить маски и избегать большого скопления людей.
Общие симптомы гриппа и коронавируса
Определить, чем именно болеет человек только на основе симптомов, невозможно. Особенно если учитывать, что COVID-19 имеет широкий спектр симптомов. Для точного диагноза необходимо тестирование.
Важно, что человек может быть инфицирован двумя вирусами одновременно и иметь симптомы как гриппа, так и COVID-19. Также оба заболевания могут проходить бессимптомно.
Общие симптомы:
- повышенная температура или лихорадка/ощущение озноба,
- кашель,
- усталость,
- одышка и затрудненное дыхание,
- боль в горле,
- насморк и заложенность носа,
- боль в мышцах,
- головная боль,
- рвота и диарея,
- потеря вкуса и запаха (хотя чаще встречается при COVID-19).
С момента инфицирования и появления симптомов может пройти один день и более. В обоих случаях инфицированный человек может выделять и распространять вирус до появления видимых симптомов.
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