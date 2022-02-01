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Схожі симптоми. Як відрізнити COVID-19 та ГРВІ: розповідаємо

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 11:41
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За наявними на сьогодні даними, симптоми вірусу COVID-19 дуже схожі із симптомами ГРВІ
Симптоми COVID-19 можуть проявлятися довше за симптоми грипу
Симптоми COVID-19 можуть проявлятися довше за симптоми грипу / Фото: Колаж: Сьогодні

Визначити, на що саме хворіє людина, на COVID-19 чи інше вірусне захворювання, можливе лише за допомогою тестування.

Про це сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає пресслужба МОЗ.

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Він зазначив, що жодних альтернативних шляхів, як відрізнити – це "Омікрон" чи гостра респіраторна вірусна інфекція, окрім тестування, не існує.

"Можна використовувати швидкі тести на респіраторну групу, наприклад, грип, або швидкі тести на коронавірус. Тільки так можна визначити діагноз", – заявив Кузін.

Заступник міністра охорони здоров'я додав, що хоч зараз і спостерігається зростання захворюваності на COVID-19 серед дітей, проте вони, як і раніше, переносять коронавірус легше за дорослих.

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У той самий час у дітей набагато частіше спостерігається підвищення температури тіла. Водночас існує залежність перебігу хвороби від наявності супутніх захворювань та щеплень. Вакцинація допомагає захистити як дітей, так і дорослих від важких ризиків COVID-19.

COVID-19 одночасно із грипом

Захворіти одночасно на коронавірус і грип. Тільки уявіть, поєднання двох небезпечних та важких недуг – цілком можливо. Це вже трапляється з українцями. Лікарі називають такий вірусний коктейль – флурон.

Флурон – це одночасне інфікування грипом та ковідом. Тепер таке поєднання вірусів як слід не досліджено, тому і спрогнозувати перебіг хвороби важко. Медики кажуть: ковид та грип можуть як посилити симптоми один одного, так і навпаки – нейтралізувати.

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Поєднана інфекція не так буде страшна, як тандемна, коли спочатку перехворіти на щось одне, а потім зустрітися з іншою інфекцією. Будь-яка інфекція, якщо ви її перенесли досить легко, все одно задіяла і знизила певні ресурси вашої імунної системи і найближчими тижнями ваш захист буде знижений.

Тому ймовірність тяжчого перебігу хвороби є. Але симптоми флурону типові як грипу, і коронавірусу. Встановити, на що саме хворіє людина, можна лише за допомогою спеціальних ПЛР-тестів. І такі випадки зараження були передбачуваними, кажуть епідеміологи, і залежать від одночасного спалаху грипу та коронавірусу.

Ті поодинокі випадки, які сьогодні виявлені, які сьогодні вивчаються – вивчаються у дітей, вивчаються у дорослих.

Проте небезпека підхопити одразу два віруси зникне разом із закінченням сезону грипу – а це буде посеред весни.

Поки що вберегтися від флурону можливо лише завдяки вакцинації та заходам безпеки. Епідеміологи радять носити маски та уникати великого скупчення людей.

Загальні симптоми грипу та коронавірусу

Визначити, чим саме хворіє людина, лише на основі симптомів неможливо. Особливо, якщо враховувати, що COVID-19 має широкий спектр симптомів. Для точного діагнозу потрібне тестування.

Важливо, що людина може бути інфікована двома вірусами одночасно та мати симптоми як грипу, так і COVID-19. Також обидва захворювання можуть проходити безсимптомно.

Загальні симптоми:

  • підвищена температура або гарячка/відчуття ознобу;
  • кашель;
  • втома;
  • задишка та утруднене дихання;
  • біль в горлі;
  • нежить і закладеність носа;
  • біль в м'язах;
  • головний біль;
  • блювота та діарея;
  • втрата смаку та запаху (хоча частіше зустрічається при COVID-19).

З моменту інфікування та появи симптомів може пройти один день та більше. В обох випадках інфікована людина може виділяти та поширювати вірус до появи видимих симптомів.

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