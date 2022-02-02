Коронавирус. В Украине обнаружили более 35 тысяч новых заболевших за сутки

За прошлые сутки, 1 февраля, в Украине зафиксировали 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 4 190, медработников – 940.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
За сутки 74 592 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 25 177 человек, вторую дозу – 27 248 человек, дополнительную дозу получили 717 человек, бустерную дозу – 21 450 человек.
Далее по теме
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 4 314 человек;
- летальных исходов – 204;
- поправилось – 9 894 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 130 277 человек;
- выздоровело – 3 641 474 человека;
- летальных исходов – 100 599;
- проведено ПЦР-тестирование – 18 206 854.
С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128 человек, получили две дозы – 14 672 260 человек, получили дополнительную дозу – 17 892 человека, бустерную дозу – 377 548 человек. В общей сложности проведено 30 440 828 прививок.
Почему в Украине все больше COVID-больных
В Киевской городской клинической больнице №1 за последние две недели стало значительно больше пациентов. Медики утверждают, что кроме нового штамма "Омикрон", на скачок заболеваемости повлияли и новогодние праздники.
"Проходит некоторое время, и они видят, что все нормально, и перестают защищать себя. "Не будем носить маски, не будем использовать антисептики, не будем соблюдать дистанцию, будем собираться на праздники, где по 30-40 человек". Почему-то именно так все думают", – заявил директор больницы №1 Александр Иванько.
Ранее мы писали:
- На пороге оранжевой зоны. Все, что нужно знать о COVID-ситуации в Киеве
- COVID-сертификат после бустерной дозы. Рассказываем, как получить новый документ