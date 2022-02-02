Коронавірус. В Україні виявили понад 35 тисяч нових хворих за добу

Минулої доби, 1 лютого, в Україні зафіксували 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 4190, медпрацівників – 940.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.
За добу 74 592 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 25 177 осіб, другу – 27 248 осіб, додаткову – 717 осіб, бустерну дозу – 21 450 осіб.
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Минулої доби:
- госпіталізовано – 4314 осіб;
- летальних випадків – 204;
- одужало – 9894 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 130 277 осіб;
- одужало – 3 641 474 особи;
- летальних випадків – 100 599;
- проведено ПЛР-тестувань – 18 206 854.
З початку кампанії вакцинації щеплено 15 373 130 осіб, з них отримали першу дозу – 15 373 128 осіб, дві дози – 14 672 260, додаткову дозу – 17 892 особи, бустерну дозу – 377 548 осіб. Загалом проведено 30 440 828 щеплень.
Чому в Україні все більше COVID-хворих
У Київській міській клінічній лікарні № 1 за останні два тижні стало значно більше пацієнтів. Медики стверджують, що, окрім нового штаму омікрон, на спалах захворюваності вплинули новорічні свята.
"Минає деякий час, і люди бачать, що все нормально, і перестають захищати себе. "Не носитимемо маски, не використовуватимемо антисептики, не дотримуватимемося дистанції, збиратимемося на свята, де по 30-40 людей" – саме так усі думають", – пояснив директор лікарні № 1 Олександр Іванько.
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