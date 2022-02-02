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Як захистити дитину від COVID-19 – поради лікарів

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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2 лютого, 12:49
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В Україні зайнято понад 50% ліжок, призначених для хворих дітей
У дітей захворювання протікає набагато серйозніше / Колаж "Сьогодні"
У дітей захворювання протікає набагато серйозніше / Колаж "Сьогодні"

З початку року в Україні кількість госпіталізованих дітей зросла втричі. Нині в лікарнях перебувають майже 2,5 тисячі дітей з COVID-19чи підозрою на нього. Зайнято понад 50% ліжок, призначених для хворих дітей.

Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про те, як захистити дітей від вірусу.

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Як захистити дітей від COVID-19:

Потрібно навчити дитину кільком правилам, щоб захистити її від вірусу:

  • правильно мити та дезінфікувати руки;
  • правильно прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання;
  • носити маску правильно;
  • дотримуватися дистанції в громадських місцях.

Чи можна вакцинувати дитину?

Дітям віком від 12 років дозволено щеплення проти COVID-19. Як показали дослідження, вакцина Comirnaty від Pfizer на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

Як діти переносять омікрон

Омікрон відрізняється більш високою швидкістю поширення. Крім того, відзначено тяжкий перебіг захворювання у дітей.

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"Омікрон має набагато гіршу річ, ніж минулі варіанти: омікроном дуже тяжко хворіють діти, чого не було — за тих штамів діти майже не хворіли. Але сьогодні діти, на жаль, дуже тяжко переносять омікрон", – сказав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Які можуть бути ознаки?

У дітей, які потрапляють до лікарень, фіксують інтоксикацію та температуру 38. Також було відзначено поодинокі випадки пневмонії.

Поки що серед усіх інфікованих дітей під час останньої хвилі коронавірусу потреба в кисневій підтримці виникає рідко.

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"Коли у дитини температура 38, то у батьків дуже часто починається паніка. І зазвичай вони звертаються по екстрену медичну допомогу. Екстрена медична допомога не відмовляє, бо йдеться про дітей. Швидка забирає та відвозить їх до лікарні. Те, що нам показують головлікарі, зазвичай минає день-два, і тих дітей, які потрапили з інтоксикацією, виписують", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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