Встреча Зеленского с Байденом и Венецианский кинофестиваль – анонсы СЕГОДНЯ

Зеленский встретится с Байденом и фестиваль в Венеции / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы собрали все самые важные предстоящие события 1 сентября в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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Украина

Заседание Кабинета министров Украины.

10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123).

– заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123). 11:00 – заседание по делу о расстреле на Институтской 20 февраля 2014 года в Святошинском райсуде Киева. Обвиняемые – 5 беркутовцев киевской спецроты (ул. Якуба Коласа, 27а).

– заседание по делу о расстреле на Институтской 20 февраля 2014 года в Святошинском райсуде Киева. Обвиняемые – 5 беркутовцев киевской спецроты (ул. Якуба Коласа, 27а). 12:00 – памятное мероприятие "День рождения Героя" – коммеморативная практика, основанная Национальным музеем Революции Достоинства. Чествование Героев в их дни рождения происходит системно ежемесячно в течение года при участии их родных, друзей, участников Революции Достоинства, волонтеров и общественности. (Колокол Достоинства, аллея Героев Небесной Сотни, 6).

– памятное мероприятие "День рождения Героя" – коммеморативная практика, основанная Национальным музеем Революции Достоинства. Чествование Героев в их дни рождения происходит системно ежемесячно в течение года при участии их родных, друзей, участников Революции Достоинства, волонтеров и общественности. (Колокол Достоинства, аллея Героев Небесной Сотни, 6). 15:00 – заседание по делу о похищении и убийстве Василия Сергиенко в Подольском райсуде Киева (ул. Хорива, 21).

– заседание по делу о похищении и убийстве Василия Сергиенко в Подольском райсуде Киева (ул. Хорива, 21). 17:00 – церемония подписания меморандума о начале официального сотрудничества между Глобальным договором ООН и украинским предпринимателем, основателем холдинговой компании UFuture и фонда K.FUND Василием Хмельницким (Освитория Хаб, ул. Московская, 2).

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