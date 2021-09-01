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Встреча Зеленского с Байденом и Венецианский кинофестиваль – анонсы СЕГОДНЯ

Юлия Безпечная
1 сентября, 07:00
В среду в Вашингтоне должна наконец состояться встреча президентов США и Украины, а на острове Лидо начнется Венецианский кинофестиваль

Зеленский встретится с Байденом и фестиваль в Венеции / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы собрали все самые важные предстоящие события 1 сентября в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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Украина

  • Заседание Кабинета министров Украины.
  • 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123).
  • 11:00 – заседание по делу о расстреле на Институтской 20 февраля 2014 года в Святошинском райсуде Киева. Обвиняемые – 5 беркутовцев киевской спецроты (ул. Якуба Коласа, 27а).
  • 12:00 – памятное мероприятие "День рождения Героя" – коммеморативная практика, основанная Национальным музеем Революции Достоинства. Чествование Героев в их дни рождения происходит системно ежемесячно в течение года при участии их родных, друзей, участников Революции Достоинства, волонтеров и общественности. (Колокол Достоинства, аллея Героев Небесной Сотни, 6).
  • 15:00 – заседание по делу о похищении и убийстве Василия Сергиенко в Подольском райсуде Киева (ул. Хорива, 21).
  • 17:00 – церемония подписания меморандума о начале официального сотрудничества между Глобальным договором ООН и украинским предпринимателем, основателем холдинговой компании UFuture и фонда K.FUND Василием Хмельницким (Освитория Хаб, ул. Московская, 2).

За рубежом

  • В Вашингтоне (США) пройдет встреча президентов Украины и США – Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.
  • Министерская встреча стран ОПЕК+.
  • Открытие 78-го Международного Венецианского кинофестиваля (1-11 сентября) на острове Лидо.
  • Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о безработице в июле.
  • В Актау (Казахстан) 1-3 сентября пройдут Совместные антитеррористические учения антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ "Каспий – Антитеррор – 2021".
  • В Казахстане 1 сентября – 30 октября пройдет основной этап национальной переписи 2021 года.

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