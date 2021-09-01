Зустріч Зеленського з Байденом і Венеціанський кінофестиваль – анонси СЬОГОДНІ

1 вересня, 07:00

У середу у Вашингтоні має нарешті відбутися зустріч президентів США і України, а на острові Лідо почнеться Венеціанський кінофестиваль