Зустріч Зеленського з Байденом і Венеціанський кінофестиваль – анонси СЬОГОДНІ

Зеленський зустрінеться з Байденом і фестиваль у Венеції / Фото: Колаж: Сьогодні
Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 1 вересня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- Засідання Кабінету Міністрів України.
- 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123).
- 11:00 – засідання у справі про розстріл на Інститутській 20 лютого 2014 року в Святошинському райсуді Києва. Обвинувачувані – 5 беркутівців київської спецроти (вул. Якуба Коласа, 27-А).
- 12:00 – пам'ятний захід "День народження Героя" – комеморативна практика, заснована Національним музеєм Революції Гідності. Вшанування героїв у їхні дні народження відбувається системно протягом року за участю їхніх рідних, друзів, учасників Революції Гідності, волонтерів та громадськості. (Дзвін Гідності, алея Героїв Небесної Сотні, 6).
- 15:00 – засідання у справі про викрадення і вбивство Василя Сергієнка в Подільському райсуді Києва (вул. Хорива, 21).
- 17:00 – церемонія підписання меморандуму про початок офіційної співпраці між Глобальним договором ООН і українським підприємцем, засновником холдингової компанії UFuture і фонду K.FUND Василем Хмельницьким ("Освіторія Хаб", вул. Московська, 2).
За кордоном
- У Вашингтоні (США) відбудеться зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.
- Міністерська зустріч країн ОПЕК+.
- Відкриття 78-го Міжнародного Венеціанського кінофестивалю (1-11 вересня) на острові Лідо.
- Статистичне управління Європейського Союзу оприлюднить дані про безробіття у липні.
- В Актау (Казахстан) 1-3 вересня пройдуть Спільні антитерористичні навчання антитерористичних підрозділів органів безпеки і спеціальних служб держав – учасниць СНД "Каспій – Антитерор – 2021".
- У Казахстані 1 вересня – 30 жовтня пройде основний етап національного перепису 2021 року.