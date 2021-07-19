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Встреча Зеленского с главой Евросовета и военные учения во Львовской области – анонсы СЕГОДНЯ

19 июля, 07:00

Юлия Безпечная

В понедельник в Украине начнутся очередные международные военные учения, а президент посетит конференцию в Батуми – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 19 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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