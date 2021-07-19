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Зустріч Зеленського з головою Євроради і військові навчання у Львівській області – анонси СЬОГОДНІ

19 липня, 07:00

Юлія Безпечна

У понеділок в Україні почнуться чергові міжнародні військові навчання, а президент відвідає конференцію у Батумі – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 19 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

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