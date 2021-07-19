Зустріч Зеленського з головою Євроради і військові навчання у Львівській області – анонси СЬОГОДНІ

У понеділок в Україні почнуться чергові міжнародні військові навчання, а президент відвідає конференцію у Батумі – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 19 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

10:30 – засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а). 11:00 – прес-брифінг на тему "Презентація другої частини дослідження "Крим SOS" "Забруднення навколишнього середовища і виснаження природних ресурсів Криму" в УКМЦ (вул. Хрещатик, 2).

– прес-брифінг на тему "Презентація другої частини дослідження "Крим SOS" "Забруднення навколишнього середовища і виснаження природних ресурсів Криму" в УКМЦ (вул. Хрещатик, 2). 14:00 – прес-конференція та презентація проекту "Civic tech – інструмент якісної взаємодії", який реалізується Асоціацією міст України та ГО "Стратегії розвитку громад" у рамках проекту "3D Project: Розвиток незважаючи на перешкоди. Стале громадянське суспільство за часів пандемії і в майбутньому" (Київський прес-клуб, вул. Хрещатик, 27а). Деталі.

– прес-конференція та презентація проекту "Civic tech – інструмент якісної взаємодії", який реалізується Асоціацією міст України та ГО "Стратегії розвитку громад" у рамках проекту "3D Project: Розвиток незважаючи на перешкоди. Стале громадянське суспільство за часів пандемії і в майбутньому" (Київський прес-клуб, вул. Хрещатик, 27а). Деталі. Тиждень міжнародного кримінального правосуддя (19-21 липня), організований Центром громадянських свобод спільно з Представництвом Президента України в АР Крим, Українською асоціацією міжнародного права, кафедри кримінально-правової політики і кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Комітетом ВР з питань правоохоронної діяльності. Програма. Трансляція.

Ужгород

9:00 – з центру Ужгорода стартує "Мотопробіг Єдності 2021", який фінішує 1 серпня 2021 року у Запоріжжі на острові Хортиця. У рамках мотопробігу учасники провезуть Державний прапор України і Кримськотатарський прапор через усю країну.

Львівська область

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Міжнародні тактичні навчання "Три мечі – 2021" (19-31 липня) на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за участю понад 1200 військовослужбовців, 200 бойових машин з 4 країн: Литва, Польща, Україна та США .

За кордоном

Грузія

Глава Європейської ради Шарль Мішель відвідає Батумську міжнародну конференцію.

Президент України Володимир Зеленський відвідає Батумі, де зустрінеться з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Угорщина

У Будапешті 19-25 липня відбудеться першість світу з вільної боротьби.

Онлайн

Joint Organization Data Initiative (JODI) опублікує дані про обсяги експорту та видобутку нафти більш ніж у 60 країнах у травні.