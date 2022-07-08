ВСУ могут нанести сокрушительный удар по Крымскому мосту. Что пишут западные СМИ

Керченский мост является законной целью Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают несогласие Украины идти на территориальные уступки ради мирного соглашения с РФ, мировые проблемы с дефицитом электроэнергии и нефти, а также возможность ракетного удара ВСУ по Керченскому мосту.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Украина отвергает мирное соглашение с Россией с территориальными уступками

Американская газета The Washington Post пишет, что спустя 19 недель, с тех пор как Россия вторглась в Украину, начав полномасштабную войну со своим соседом, Украина все еще категорически отвергает любое мирное соглашение с территориальными уступками.

Война в Украине лишает развивающиеся страны электроэнергии

Издание The Wall Street Journal пишет, что война в Украине лишает дальние развивающиеся страны электроэнергии, поскольку мировые запасы сжиженного природного газа, используемого для производства электроэнергии, поглощают европейские страны как альтернативу российскому газу.

Нефтетрейдеры в панике из-за остановки Россией работы Каспийского трубопровода

Информагентство Bloomberg сообщает, что нефтетрейдеры находятся в состоянии паники после решения России приостановить терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Из-за этого резко выросли цены на азербайджанскую легкую и другую низкосерную нефть. Европа столкнется с дефицитом поставок, если будут отсутствовать потоки нефти из КТК и Ливии.

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Украина выступает против передачи Канадой турбины российскому "Газпрому"

Международное агентство новостей Reuters информирует, что Украина выступает против передачи Канадой турбины российскому "Газпрому" для поставок природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям против России. Газпром сократил пропускную способность вдоль газопровода "Северный поток-1" лишь до 40% от обычного уровня в прошлом месяце, ссылаясь на задержку возврата оборудования, обслуживаемого на немецком Siemens Energy в Канаде.

Украина может нанести сокрушительный удар по Крымскому мосту

Британская газета The Times пишет, что Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атакуя Керченский мост, соединяющий материковую Россию с Крымом, используя недавно поставленные ракеты "Гарпун"". Об этом заявил бывший командующий НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

"Атака на мост была бы оправдана агрессией России против Украины со всех сторон. Керченский мост является законной целью", – сказал генерал.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, смогут ли ВСУ уничтожить ракетами США транспортный переход через Крымский мост.

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Также мы сообщали, что российский пропагандист Владимир Соловьев снова нервничает. На этот раз причиной его панической атаки стал Крымский мост. Вероятно, он нервничает из-за "хлопков", которые в последнее время раздаются на территории России.