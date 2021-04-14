ВСУ отбили танковый "прорыв" под Крымом: видео учений

По легенде учений вражеское танковое подразделение при поддержке пехоты попыталось прорвать линию нашей обороны, но нарвалось на серьезные неприятности

Украина продолжает учения на юге страны. На этот раз маневры вблизи оккупированного Крыма провели артиллерийские и танковые подразделения, которые отбивали прорыв условного противника.

Об этом сообщает Командование объединенных сил.

По легенде учений вражеское танковое подразделение при поддержке пехоты попыталось прорвать линию нашей обороны.

"Во время разведки были определены главные огневые силы противника. С целью противодействия в бой были введены танковый резерв и противотанковая артиллерия", – рассказал командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Видео: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Сначала уничтожение противника отработала противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира".

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После этого наши танки отработали элементы маневрирования на открытой местности и изменение позиций, установление дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.

"Танковые и артиллерийские подразделения тренируются в условиях, приближенных к боевым. На первый взгляд может показаться, что сценарий учений очень привычен тем, что военнослужащие отрабатывают алгоритм действий регулярно. Однако каждый раз в значительной степени меняются цели и тактический фон, предоставляются новые вводные, углубляются и совершенствуются навыки ведения боя", – объяснил генерал.

Отметим, что сегодня СБУ проведет антитеррористические учения на границе с Россией. На отдельных территориях силовики будут досматривать гражданский транспорт и проверять документы. В связи с этим местных жителей просят иметь при себе документы.