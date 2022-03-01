ВСУ "отжали" у оккупантов мощное вооружение "Солнцепек" (фото)

Враг остался без техники / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные имеют трофейный "Буратино"/"Солнцепек". Это тяжелая огнеметная система залпового огня, которую собирались применить против украинцев. Об этом написал в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" специализируется на поражении живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, выводе из строя бронированной техники.
Стрельба ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм. Снаряды предназначены для доставки термобарической смеси. Снаряды создают облако взрывоопасной смеси и затем подрывают его, заставляя весь кислород в облаке вступать в эту реакцию. После мгновенной детонации давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного примерно на 160 мм ртутного столба. Таким образом, даже если противнику удалось выжить после взрыва, то перепад давления приводит к его гарантированной смерти от разрыва внутренних органов.
Кто помогает Украине оружием
- 13 февраля Литва отправила Украине партию зенитно-ракетных комплексов Stinger.
- 11 февраля стало известно, что из Соединенных Штатов Америки в Украину отправился самолет, который доставит гуманитарный груз, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin.
- 9 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании. Самолет привез военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Также там есть бронежилеты, каски и другой груз.
- Кроме того, в этот же день в Киев прилетел 9-й самолет с военной помощью из США. В аэропорт "Борисполь" прибыло более 80 тонн вооружения.
- 2 февраля правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. Украине предоставят самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. Кроме того, в случае же ухудшения ситуации Польша готова принимать раненых и эвакуировать мирное население.
- Кроме того, в Украине 3 февраля приземлился уже седьмой по счету самолет с военной помощью от США. В общей сложности нашей стране уже передано 500 тонн боеприпасов.
- Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
- Кроме того, по результатам переговоров Украина заключила новый союз с Великобританией и Польшей. Польский аналитик Лукаш Адамский считает, что этот союз поможет в борьбе против российской агрессии.