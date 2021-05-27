ВСУ провели новые испытания мощных ракет "Тайфун": опубликованы фото

Новые реактивные снаряды должны заменить советские "Грады", но будут обладать улучшенными характеристиками

На полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области, где расположен Межвидовой центр подготовки воинских частей и подразделений "Широколановский", успешно прошли испытания реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" к РСЗО "Град".

Об этом сообщает издание Минобороны АрмияInform.

Опытные образцы этого вооружения разработало ГП "КБ "Южное" имени М.К. Янгеля" как выполнение заказа Минобороны Украины.

Как рассказал технический руководитель испытаний КБ "Южное", пуски прошли с использованием штатной боевой машины БМ-21. А для получения телеметрической информации от реактивных снарядов во время их полета задействовали наземный мобильный измерительный пункт.

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В создании реактивного снаряда также были задействованы Павлоградский механический завод, ПО "Южный машиностроительный завод", НПО "Павлоградский химический завод", НПК "Фотоприбор", Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и т. д.

Как сообщали новости "Сегодня"", министр внутренних дел Арсен Аваков ранее рассказывал, где будут производить топливо для ракет "Тайфун". Этим вопросом будет заниматься предприятие из Днепропетровской области.

Также напомним, в апреле 2020 на государственном испытательном полигоне в Одесской области прошли первые испытания реактивных снарядов "Тайфун-1", которые должны прийти на замену советским "Градам". Производитель утверждает, что украинский образец имеет улучшенные характеристики.