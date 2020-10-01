В Минобороны рассказали о новых ракетах "Тайфун" для "Градов"

В Украине разрабатываются для нужд украинской армии усовершенствованные реактивные ракеты "Тайфун" для установок типа "Град" и "Ураган", которые проходят испытания. Ожидается, что они будут вдвое дальше стрелять, чем советские аналоги.

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Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк, передает Минобороны.

По его словам, подтверждение новых возможностей ракеты на испытаниях военные ждут от разработчиков в этом году.

"Специалисты предприятия КБ "Южное" работают над созданием новых реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" для РСЗО (реактивных систем залпового огня) типа "Град", и большего калибра 220-мм "Тайфун-2" для РСЗО "Ураган". Ранее в Украине не изготавливались реактивные снаряды даже старых образцов к этим РСЗО. Новые снаряды должны иметь существенно увеличенную дальность действия по сравнению с советскими образцами: по "Тайфун-1" – это 40 км против 20 км (советских ракет) при сохранении потенциала боевой части", – сказал Миронюк.

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Фото: КБ "Южное"

Как сообщали новости "Сегодня", министр внутренних дел Арсен Аваков ранее рассказывал, где будут производить топливо для ракет "Тайфун". Этим вопросом будет заниматься предприятие из Днепропетровской области.

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Видео: Минобороны Украины

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