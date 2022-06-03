ВСУ сбросили мину с квадрокоптера прямо на оккупантов – мощное видео

Украинские защитники разгромили оккупантов с помощью квадрокоптера. Фото: коллаж "Сегодня"
Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по российским оккупантам. С помощью квадрокоптера они сбросили мину прямо на захватчиков. Противники в это время находились в окопе.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Нет войне".
На опубликованной записи видно, как с квадрокоптера, которым управляют украинские защитники, падает снаряд и попадает в окоп с российскими оккупантами.
В Генштабе назвали направление, которое стало самым "разгромным" для оккупантов
Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1367 танков и ликвидировали около 30 950 российских военных. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 30 950 (+100 за сутки) человек ликвидировано;
- танков – 1367 (+4);
- боевых бронированных машин – 3366 (+12);
- артиллерийских систем – 661 (+14);
- РСЗО – 207;
- средств ПВО – 95;
- самолетов – 210;
- вертолетов – 175;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 535;
- крылатых ракет – 121(+1);
- кораблей/катеров – 13;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2329 (+4);
- специальной техники – 51.