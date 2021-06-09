ВСУ "заминировали" админграницу с Крымом: что там происходит (видео)

Украинские военные продолжают учения под оккупированным Крымом. На этот раз они тренировались устанавливать минные поля с помощью специальной техники.
Об этом сообщает Командование объединенными силами.
Недалеко от административной границы с Крымом инженерно-саперные подразделения провели тренировку по обустройству минно-взрывных заграждений.
"В ходе учений военные инженеры отработали действия по установлению противотанкового минного поля и осуществления маскировки рубежей развертывания подвижного отряда заграждения", – сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, военные устанавливали мины с помощью специальной техники как в почву, так и на ее поверхности. Генерал подчеркнул, что такая заранее подготовленная система инженерных заграждений на вероятных направлениях действий противника не только значительно усложняют его продвижение в глубину обороны, но и наносят ему значительный урон.
Как сообщали новости "Сегодня", в апреле ВСУ отбили танковый "прорыв" под Крымом. По легенде учений вражеское танковое подразделение при поддержке пехоты попыталось прорвать линию нашей обороны, но нарвалось на серьезные неприятности.
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