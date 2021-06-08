Всю Украину накроют теплые дожди: "мокрый" прогноз погоды на среду

Завтра в Украине будет ни жарко ни холодно, но везде мокро – не забываем зонты

Дождливая погода в Украине будет до конца недели. Завтра, 9 июня, греметь будет во всех областях страны, но в то же время ожидается очень комфортная температура воздуха.

Об этом свидетельствуют данные карты Укргидрометцентра.

Синоптики спрогнозировали, где и какой будет температура в среду:

западные области – 24-26 градусов;

центральные, южные и северные области – 23-25 градусов;

восточные области – 22-24 градуса.

Мокрая погода ждет жителей всех областей. На Киев тоже обрушится дождь с грозой, но будет достаточно тепло, 23-25 градусов.

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Также днем 9 июня в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности). В большинстве районов Волынской, Ровенской, Житомирской, Винницкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Одессу накрыла непогода – в городе прошел град, улицы затопило.

А в Днепре улицы превратились в реки, в маршрутках протекали крыши. Непогода натворила немало бед в городе, автомобили с трудом передвигались из-за глубоких луж, а горожане устроили развлечения на воде.