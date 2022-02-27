Вторжение России: темпы нападения снижены, но методы оккупантов все более варварские

Оккупанты сливают горючее из бензобаков/Коллаж "Сегодня"

Оккупант снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. О такой ситуации сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 6:00 27 февраля.

Подробности:

Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы продвижения вглубь территории Украины. Лишенные своевременного пополнения запасов топлива и боеприпасов, войска останавливаются.

продвижения вглубь территории Украины. Лишенные своевременного пополнения запасов топлива и боеприпасов, войска останавливаются. Личный состав оккупационных войск имеет низкое морально-психологическое состояние . По имеющейся информации, имеют место факты дезертирства, отказа военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен.

. По имеющейся информации, имеют место факты дезертирства, отказа военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен. Основной тактикой действий оккупантов остается движение и захват небольших городов, сел и автомобильных путей . Попытки взятия под контроль крупных городов успеха не имели.

. Попытки взятия под контроль крупных городов успеха не имели. Военные РФ переходят к активному применению диверсионно-разведывательных групп, которые уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и убивают мирное население крупных городов. Пренебрегая нормами Международного гуманитарного права , российский агрессор нанес удар по нефтебазе в Василькове.

, российский агрессор нанес удар по нефтебазе в Василькове. С целью устрашения местного населения используют воинские части и подразделения, укомплектованные кавказцами с плохим знанием русского языка, применяют адресную рассылку угрожающих и панических сообщений .

. В Мозырьском районе Беларуси захватчики сформировали ударную группу российских боевых вертолетов для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры городов и по нашим войскам.

Украинское войско успешно ведет оборону страны и противостоит оккупантам.

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Родственники оккупантов массово звонят на горячую линию "Вернись живым из Украины"

На горячую линию для родственников русских оккупантов"Вернись живым из Украины" звонят сотни людей. Они разыскивают своих близких.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.