Вторгнення Росії: темпи нападу знижено, але методи окупантів дедалі більш варварські

Окупанти зливають пальне з бензобаків/Колаж "Сьогодні"

Окупант знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Про таку ситуацію повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 6.00 27 лютого.

Подробиці:

Колони броньованої техніки російських агресорів сповільнили темпи просування углиб території України. Позбавлені своєчасного поповнення запасів палива та боєприпасів, війська зупиняються.

просування углиб території України. Позбавлені своєчасного поповнення запасів палива та боєприпасів, війська зупиняються. Особовий склад окупаційних військ має низький морально-психологічний стан . За наявною інформацією, трапляються факти дезертирства, відмови військовослужбовців ЗС РФ від участі у бойових діях проти України та здачі в полон.

. За наявною інформацією, трапляються факти дезертирства, відмови військовослужбовців ЗС РФ від участі у бойових діях проти України та здачі в полон. Основною тактикою дій окупантів залишається рух та захоплення невеликих міст, сіл та автомобільних шляхів . Спроби взяття під контроль великих міст не мали успіху.

. Спроби взяття під контроль великих міст не мали успіху. Військові РФ переходять до активного застосування диверсійно-розвідувальних груп, які знищують об'єкти цивільної інфраструктури та вбивають мирне населення великих міст. Нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права , російський агресор завдав удару по нафтобазі у Василькові та зруйнував газопровід у Харкові.

, російський агресор завдав удару по нафтобазі у Василькові та зруйнував газопровід у Харкові. З метою залякування місцевого населення використовують військові частини та підрозділи, укомплектовані кавказцями з поганим знанням російської мови, адресне розсилання загрозливих та панічних повідомлень .

. У Мозирському районі Білорусі загарбники сформували ударну групу російських бойових вертольотів для завдання ударів по об'єктах критичної інфраструктури міст та по наших військах.

Українське військо успішно веде оборону країни та протистоїть окупантам.

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Родичі окупантів масово дзвонять на гарячу лінію "Повернися живим з України"

На гарячу лінію для родичів окупантів"Повернися живим з України" дзвонять сотні людей. Вони шукають своїх близьких.

Про це повідомляє Міністерство оборони України