"Вы решили провести "дехимизацию" Украины?" – Зеленский ответил на фейк РФ о химатаках

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Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам и рассказал, как наша страна противостоит оккупантам. Волонтеры доставляют гуманитарную помощь в пострадавшие от обстрелов города, но Волноваха и Мариуполь все еще заблокированы. Он опроверг очередной фейк оккупантов о том, якобы на территории Украины разрабатывают химическое оружие.

Обращение Зеленский опубликовал в Telegram.

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"Я Президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двоих детей. Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали. Весь мир это знает. И если Россия сделает что-то подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ", – сказал он.

Что еще сказал Зеленский – главные тезисы: