"Ви вирішили провести "дехімізацію" України?" – Зеленський відповів на фейк РФ про хіматаки

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Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до українців та розповів, як наша країна протистоїть окупантам. Волонтери доставляють гуманітарну допомогу в постраждалі від обстрілу міста, але Волноваха та Маріуполь все ще заблоковані. Він спростував черговий фейк окупантів, нібито на території України розробляють хімічну зброю.

Звернення Зеленський опублікував у Telegram.

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"Я президент адекватної країни та адекватного народу. І батько двох дітей. Ніякої хімічної чи будь-якої іншої зброї масової враження на моїй землі не розробляли. Весь світ це знає. І якщо Росія зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь", – сказав він.

Що ще сказав Зеленський – головні тези: