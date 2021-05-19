Выбросившая паспорт украинка попала в "Миротворец": что о ней пишут

Информацию о Людмиле Чмулевой опубликовали на сайте "Миротворец" – там есть фото с оккупированных территорий

Людмила Чмулева уже в базе "Миротворец" Коллаж "Сегодня"

Людмилу Чмулеву, которая с детьми выбросила паспорт Украины и сняла это на видео, внесли в базу "Миротворец".

Информацию о ней уже опубликовали на сайте.

Среди причин, по которым женщина туда попала, написали такие:

Демонстративное публичное глумление над гражданством Украины.

Вовлечение малолетних детей в антиукраинскую акцию.

Участник актов гуманитарной агрессии против Украины.

Скриншот с сайта

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По данным Миротворца, муж Людмилы – Виталий Чмулев, уроженец Горловки. На сайте прикрепили скриншоты из страницы Виталия, где якобы их маленький сын позирует на танке с флагом так называемой Новороссии.

Коллаж с фото "Миротворца"

Напомним, после распространения видео в СМИ женщина заявила, что запись смонтированная, и пригрозила судом изданию, которое первым ее опубликовало.