Выносить на референдум вопрос статуса Донбасса незаконно – Разумков

Спикер Верховной рады отметил, что подобный референдум обошелся бы бюджету Украины минимум в 2 млрд гривен

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что нельзя выносить на всеукраинский референдум вопрос отделения оккупированного Донбасса, так как это незаконно. По его мнению, можно голосовать за замораживание ситуации, но это не лучший выход.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в случае провала переговоров по Донбассу оккупированную территорию могут отгородить "стеной", но этот вопрос будет выноситься на референдум.

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"Там речь шла об отмежевании, потому что согласно принятому закону изменения территориальной целостности или вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Мы просто физически их вынести не сможем. История об отделении – не работающая, я думаю, что украинский народ точно не поддержит любые вопросы, связанные с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса", – прокомментировал заявление президента Разумков.

По его словам, президент говорил о возможности того, чтобы на какой-то промежуток времени процесс по Донбассу будет заморожен.

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"Но я уверен, если мы заморозим этот процесс, вернуть будет еще тяжелее", – добавил Разумков.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут появиться местные референдумы.

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