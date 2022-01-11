Выполняли боевое задание. На Донбассе трагически погибли два украинских военных

На Донбассе боевики продолжили обстрелы украинских позиций. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 10 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Погибли два украинских военных.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
- В сторону Песков противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Военные взорвались на минах
При выполнении боевого задания на заминированном участке местности, в результате подрыва, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.
"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину", – говорится в сообщении на странице ООС.
Ситуация 11 января
По состоянию на 7 часов утра нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Раньше мы писали:
- В Донецкой области 9 января обнаружили мертвым украинского военнослужащего. Ему было всего 18 лет, и он уроженец Кривого Рога Днепропетровской области.
- От последствий ранения пулей снайпера умер 20-летний украинский военный Игорь Тычина.