Виконували бойове завдання. На Донбасі трагічно загинули двоє українських військових

На Донбасі бойовики продовжили обстріли українських позицій. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 10 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Загинули двоє українських військових.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

У бік Пісків противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Військові підірвалися на мінах

Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості, внаслідок підриву, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям.

"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну", - йдеться в дописі на сторінці ООС.

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Ситуація 11 січня

Станом на 7-му годину ранку порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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