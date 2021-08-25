Выживают даже безнадежные: Институт сердца получил новейшую технику от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова помогает кардиохирургам / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая трансплантация сердца в Украине, пересадка механического органа, и в результате – снижение смертности от сердечно-сосудистых болезней, инновационные операции и установления имплантов без разреза грудной клетки – такие достижения украинской кардиохирургии за последние тридцать лет.

А выстоять в сложных условиях помогают благотворительные организации, в частности Институт сердца получил новую технику благодаря Фонду Рината Ахметова.

Новый уровень кардиологии

Борис Тодуров – заслуженный врач Украины, легендарная личность, кардиохирург, который первым в Украине трансплантировал сердце в 2001 году.

На уникальных фото двадцатилетней давности, зафиксировано открытие профессором Тодуровым с коллегами новой страницы в истории трансплантологии.

"Это был март. 2 марта 2001 года. Первую трансплантацию в Украине мы сделали с нашими коллегами, в Институте Шалимова мы тогда работали. Это было вопреки всем обстоятельствам, которые были на то время. Многих препаратов не было зарегистрировано в Украине. Мы их возили в кармане из Польши, из других стран, чтобы эти пациенты могли выжить", – рассказал директор Института сердца, заслуженный доктор Украины Борис Тодуров.

В 2016-м Борис Тодуров сделал первую трансплантацию механического сердца. Новые препараты, инструменты и много технических возможностей, которые позволили уменьшить смертность в Украине – это большое достижение.

"С 20 процентов, которая (смертность. – Ред.) была 30 лет назад, когда мы начинали, до одного процента на сегодняшний день. Кардиохирургия стала менее рискованной. В ней появилось больше возможностей спасать тех пациентов, кторых еще несколько лет назад мы считали неоперабельными", – делится профессор.

Кардиохирургия вышла на новый уровень. Начали оперировать даже недоношенных детей весом 600 граммов. А пороки сердца вообще устраняют без разреза грудной клетки. Эндоваскулярный метод позволил без риска возвращать пациентов к здоровой жизни.

"Появились первые окклюдеры, которыми начали лечить инсульты и аневризмы головного мозга. Появились МРТ, компьютерные томографы. Диагностика стала на порядок совершеннее", – объясняет Тодуров.

Фонд Рината Ахметова в спасении жизней

Год назад все медицинские учреждения столкнулись с новым вызовом – пандемией коронавируса, выстоять помог в том числе Фонд Рината Ахметова, который долгие годы шел бок о бок с ведущими клиниками страны: предоставлял оклюдеры детям, оплачивал лекарства и расходные материалы для операций, обеспечивал современным оборудованием.

"Такие фонды спасают ситуацию и позволяют выживать самым безнадежным людям", – убежден Борис Тодуров.

А в прошлом году Институт сердца получил от Фонда Рината Ахметова ПЦР-анализатор, который позволяет своевременно выявлять COVID-19 у больных.

"Первую помощь мы получили в виде ПЦР-анализатора очень хорошего, американского, из Фонда Рината Ахметова. Спасибо большое. Это дало нам возможность вовремя диагностировать и наших сотрудников, и наших пациентов. Это дало возможность не остановить поток кардиохирургических больных. Мы им определяли COVID в течение двух часов и имели возможность им оказывать экстренную помощь", – говорит доктор.

"Борьба с COVID-19", "Рак излечим", "Остановим туберкулез" – это масштабные проекты Фонда Рината Ахметова, направленные на спасение людей. И помощь непрерывно предоставляется уже 15 лет.

Напомним, Фонд Рината Ахметова помог вернуть слух 6-летнем Артуру из Донецка, который потерял его в результате отита.