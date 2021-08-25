Виживають навіть безнадійні: Інститут серця отримав новітню техніку від Фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова допомагає кардіохірургам / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша трансплантація серця в Україні, пересадка механічного органа, і в результаті зниження смертності від серцево-судинних хвороб, іноваційні операції та встановлення імплантів без розрізу грудної клітини – такі здобутки української кардіохірургІї за останні тридцять років.

А вистояти у складних умовах допомагають благодійні організації, зокрема Інститут серця отримав новітню техніку завдяки Фонду Ріната Ахметова.

Новий рівень кардіології

Борис Тодуров – заслужений лікар України, легендарна особистість. Кардіохірург, який першим в Україні трансплантував серце у 2001 році.

На унікальних фото двадцятирічної давнини, зафіксовано відкриття професором Тодуровим з колегами нової сторінки в історії трансплантології.

"Це був березень. 2 березня 2001 року. Першу трансплантацію в Україні ми зробили з нашими колегами, в Інституті Шалімова ми тоді працювали. Це було всупереч всім обставинам, які були на той час. Багатьох препаратів не було зареєстровано в Україні. Ми з возили в кишені з Польщі, з інших країн, щоб ці пацієнти могли вижити", – розповів директор Інституту серця, заслужений лікар України Борис Тодуров.

У 2016-му Борис Тодуров зробив першу трансплантацію механічного серця. Нові препарати, інструменти та багато технічних можливостей, які дозволили зменшити смертність в Україні – це велике досягнення.

"З 20 відсотків, яка була (смертність. – Ред.) 30 років тому, коли ми починали, до одного відсотка на сьогоднішній день. Кардіохірургія стала менш ризикованою. У ній з'явилося більше можливостей рятувати тих пацієнтів, яких ще кілька років тому ми вважали неоперабельними", – ділиться професор.

Кардіохірургія вийшла на новий рівень. Почали оперувати навіть недоношених дітей вагою 600 грамів. А вади серця взагалі усувають без розрізу грудної клітки. Ендоваскулярний метод дав змогу без ризику повертати пацієнтів до здорового життя.

"З'явилися перші окклюдери, якими почали лікувати інсульти і аневризми головного мозку. З'явилися МРТ, комп'ютерні томографи. Діагностика стала на порядок досконалішою", – пояснює Тодуров.

Фонд Ріната Ахметова у порятунку життів

Рік тому всі медичні заклади зіткнулися з новим викликом – пандемією коронавірусу, вистояти допоміг зокрема Фонд Ріната Ахметова, який довгі роки йшов пліч-о-пліч з провідними клініками країни: надавав оклюдери дітям, оплачував ліки та витратні матеріали для операцій, забезпечував сучасним устаткуванням.

"Такі фонди рятують ситуацію і дають змогу виживати найбезнадійнішим людям", – переконаний Борис Тодуров.

А торік Інститут серця отримав від Фонду Ріната Ахметова ПЛР-аналізатор, який дає змогу вчасно виявляти COVID-19 у хворих.

"Першу допомогу ми отримали у вигляді ПЛР-аналізатора дуже хорошого, американського, з Фонду Ріната Ахметова. Велике спасибі. Це дало нам можливість вчасно діагностувати і наших співробітників, і наших пацієнтів. Це дало можливість не зупинити потік кардіохірургічних хворих. Ми ним визначали COVID протягом двох годин і мали можливість їм надавати екстренну допомогу", – каже лікар.

"Боротьба з COVID-19", "Рак виліковний", "Зупинимо туберкульоз" – це масштабні проєкти Фонду Ріната Ахметова, спрямовані на порятунок людей. І допомога безперервно надається вже 15 років.

Нагадаємо, Фонд Ріната Ахметова допоміг повернути слух 6-річному Артуру з Донецька, який втратив його внаслідок отиту.