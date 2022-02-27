Взрыв в Василькове: людей просят срочно закрыть окна

Ветер может разнести вредные вещества/Фото: коллаж: "Сегодня"

27 февраля ночью оккупантыударили ракетамипо нефтебазе в Василькове Киевской области. Из-за этого есть угроза экологической катастрофы. Людей просят закрыть окна дома.

Об этом говорится в Telegram-канале ВРУ.

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"Внимание! Дым и вредные вещества от пожара в Василькове могут пойти в любую сторону, ветер постоянно меняет направление. Закрывайте окна", — просят людей.

Взрыв в Василькове

В результате ракетного удара оккупантов по Василькову Киевской области начался масштабный пожар на нефтебазе. В Сети пишут, что это может стать экологической катастрофой колоссальных масштабов.

"Ракетный удар был нанесен по Васильковской нефтебазе компании БРСМ. Гореть будет долго. Экологический ущерб колоссальный!", — написал в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Массовые обстрелы

В Черниговской областной государственной администрации сообщили, что в Чернигове и других городах области ночью возможны массированные ракетные удары

"Ночью возможны массированные ракетные удары по Чернигову и другим городам области. От безнадежности враг использует все, что у него есть и готов даже бомбить города. По возможности проведите эту ночь в укрытии", — говорится в сообщении.

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