Яценюк рассказал, почему не верит в "хорошую Россию"

Россия – это всегда Россия и нет разницы, кто будет ее возглавлять, считает Арсений Яценюк / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Тактика Путина всеобъемлющая. Сейчас он прибег к другому оружию, чтобы взять в заложники мир – к энергетическому и ядерному шантажу диктатор добавил продовольственный шантаж. А значит, у свободного мира нет иной опции, чем победить.

Об этом рассказал глава КБФ, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в интервью Times Radio.

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"Нет другой опции, чем победить. Для украинского народа это победа или смерть. Это победа или смерть для всего свободного мира. Ведь если эти кровавые диктаторы, как Путин, победят – это конец свободного мира, конец демократии", – подчеркнул Яценюк.

Он заметил, что кровавая тактика Путина всеобъемлющая. Глава КБФ напомнил, что несколько десятилетий назад Путин начал с нового типа оружия – энергетики.

"Все в ЕС стали зависимы от российских энергоносителей", – напомнил экс-премьер.

Сейчас Путин прибег к другому оружию – продовольствию, говорит Яценюк.

"Это еще один способ сделать из всего мира заложника. Заложника российской войны", – предостерегает глава КБФ.

Кроме того, Россия прибегает и к ядерным угрозам.

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"Это очередное бряцание оружием, которое Путин начал несколько месяцев назад. Это тест для вас и для нас. Отступите ли вы и покажете, что боитесь, что готовы заключать с ним соглашение, потому что он владеет ядерным оружием", – говорит Яценюк.

Но НАТО сильнее России и способно защитить свою территорию, говорит глава КБФ.

"И НАТО способно обеспечить Украину тяжелым вооружением, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос ведущего по поводу перспектив развития событий, если при власти в РФ будет оставаться Путин, Арсений Яценюк сказал:

"По моему мнению, нет разницы, кто будет возглавлять эту страну. Россия – это всегда Россия. Украина имеет очень драматическую историю отношений с Россией, начиная от империи и заканчивая Советским Союзом и большевиками, Голодомором, в котором советами были уничтожены миллионы украинцев", – напомнил экс-премьер.

Арсений Яценюк добавил:

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