Яценюк розповів, чому не вірить у "хорошу Росію"

Росія – це завжди Росія і немає різниці, хто її очолюватиме, вважає Арсеній Яценюк / Фото: Колаж: Сьогодні

Тактика Путіна всеохоплююча. Зараз він вдався до іншої зброї, щоб взяти у заручники світ – до енергетичного та ядерного шантажу диктатор додав продовольчий шантаж. А отже у вільного світу немає іншої опції, аніж перемогти.

Про це розповів голова КБФ, прем‘єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в інтерв’ю Times Radio.

Реклама

"Немає іншої опції, аніж перемогти. Для українського народу це перемога або смерть. Це перемога або смерть і для всього вільного світу. Адже якщо ці криваві диктатори, як Путін, переможуть, – це кінець вільного світу, кінець демократії", – підкреслив Яценюк.

Він наголосив, що кривава тактика Путіна всеохоплююча. Голова КБФ нагадав, що кілька десятиліть тому Путін розпочав із нового типу зброї – енергетики.

"Усі в ЄС стали залежні від російських енергоносіїв", – нагадав експрем'єр.

Зараз Путін, вдався до іншої зброї – продовольства, каже Яценюк.

"Це ще один спосіб зробити зі всього світу заручника. Заручника російської війни", – застерігає голова КБФ.

Окрім того, Росія вдається і до ядерних погроз.

Реклама

"Це чергове брязкання зброєю, яке Путін почав кілька місяців тому. Це тест для вас і для нас. Чи ви відступите і покажете, що боїтеся, що готові укладати з ним угоду, бо він володіє ядерною зброєю", – каже Яценюк.

Але НАТО сильніше за Росію і здатне захистити свою територію, каже голова КБФ.

"І НАТО здатне забезпечити Україну важким озброєнням, аби допомогти Україні захистити свій суверенітет", – підкреслив він.

Відповідаючи на запитання ведучого стосовно перспектив розвитку подій, якщо при владі в РФ залишатиметься Путін, Арсеній Яценюк сказав:

"На мою думку, немає різниці, хто очолюватиме цю країну. Росія – це завжди Росія. Україна має дуже драматичну історію відносин з Росією, починаючи від імперії й закінчуючи Радянським Союзом і більшовиками, Голодомором, в якому совєтами були знищені мільйони українців", – нагадав експрем'єр.

Арсеній Яценюк додав:

Реклама