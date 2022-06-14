Яценюк розповів, чому не вірить у "хорошу Росію"

Росія – це завжди Росія і немає різниці, хто її очолюватиме, вважає Арсеній Яценюк / Фото: Колаж: Сьогодні
Тактика Путіна всеохоплююча. Зараз він вдався до іншої зброї, щоб взяти у заручники світ – до енергетичного та ядерного шантажу диктатор додав продовольчий шантаж. А отже у вільного світу немає іншої опції, аніж перемогти.
Про це розповів голова КБФ, прем‘єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в інтерв’ю Times Radio.
"Немає іншої опції, аніж перемогти. Для українського народу це перемога або смерть. Це перемога або смерть і для всього вільного світу. Адже якщо ці криваві диктатори, як Путін, переможуть, – це кінець вільного світу, кінець демократії", – підкреслив Яценюк.
Він наголосив, що кривава тактика Путіна всеохоплююча. Голова КБФ нагадав, що кілька десятиліть тому Путін розпочав із нового типу зброї – енергетики.
"Усі в ЄС стали залежні від російських енергоносіїв", – нагадав експрем'єр.
Зараз Путін, вдався до іншої зброї – продовольства, каже Яценюк.
"Це ще один спосіб зробити зі всього світу заручника. Заручника російської війни", – застерігає голова КБФ.
Окрім того, Росія вдається і до ядерних погроз.
"Це чергове брязкання зброєю, яке Путін почав кілька місяців тому. Це тест для вас і для нас. Чи ви відступите і покажете, що боїтеся, що готові укладати з ним угоду, бо він володіє ядерною зброєю", – каже Яценюк.
Але НАТО сильніше за Росію і здатне захистити свою територію, каже голова КБФ.
"І НАТО здатне забезпечити Україну важким озброєнням, аби допомогти Україні захистити свій суверенітет", – підкреслив він.
Відповідаючи на запитання ведучого стосовно перспектив розвитку подій, якщо при владі в РФ залишатиметься Путін, Арсеній Яценюк сказав:
"На мою думку, немає різниці, хто очолюватиме цю країну. Росія – це завжди Росія. Україна має дуже драматичну історію відносин з Росією, починаючи від імперії й закінчуючи Радянським Союзом і більшовиками, Голодомором, в якому совєтами були знищені мільйони українців", – нагадав експрем'єр.
Арсеній Яценюк додав:
"Тож я не вірю в "хорошу Росію". Але я вірю у сильний західний світ. Я вірю у єдність тих, хто захищає свободу. Вірю, що перемога за добром. Я переконаний в цьому".