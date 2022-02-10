Ярославский резко отреагировал на смертельное ДТП с его авто

Александр Ярославский прокомментировал ДТП. / Фото: Коллаж: Сегодня

Бизнесмен Александр Ярославский дал первый комментарий после смертельного ДТП с автомобилем из его кортежа. Он не подтвердил и не опровергнул данную информацию.

Об этом он сказал в комментарии харьковскому изданию "Объектив".

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Что сказал Ярославский журналистам

На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".

На вопрос: "Как вы в целом можете прокомментировать это и был ли на этой трассе ваш кортеж", Ярославский ответил: "Никак".

На уточнение по поводу того, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил: "Спросите у кортежа". Он добавил, что ночью "спал дома и не знал об аварии".

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Также Ярославский отказался озвучить свое мнение о том, чем он объясняет появление в СМИ подобной информации.

"Послушайте, я ж не Нострадамус, откуда я знаю", – ответил бизнесмен.

ДТП с автомобилем бизнесмена

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружили автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

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В СМИ появилась информация, что сам бизнесмен часто водит этот автомобиль. Позже стало известно, что в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартово, и что придет в райотдел дать показания. Водителя по состоянию на 12:00 уже допрашивали правоохранители.

Но в комментарии новостям "Сегодня" в полиции вообще не подтвердили факт ДТП. В то же время его и не опровергли.

"В сводках у нас нет информации о ДТП вблизи населенного пункта Мартово", – сообщила нам спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

Но добавила, что уточнит информацию.

Напомним, что уже были ситуации, когда правоохранители не сразу подтверждали ДТП с публичными людьми. Например, о громком ДТП с участием героя шоу "Холостяк", которое произошло в начале декабря, правоохранители рассказали лишь спустя несколько дней после аварии.

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