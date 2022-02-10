Ярославський різко відреагував на смертельну ДТП з його авто

Олександр Ярославський прокоментував ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бізнесмен Олександр Ярославський дав перший коментар після смертельної ДТП з автомобілем з його кортежу. Він не підтвердив і не спростував цю інформацію.

Про це він сказав у коментарі харківському виданню "Об'єктив".

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Що сказав Ярославський журналістам

На запитання, чи належать автомобілям його кортежу номера 0018, повідомив, що "не слідкує за своїми номерами".

На запитання: "Як ви загалом можете прокоментувати це і чи був на цій трасі ваш кортеж", Ярославський відповів: "Ніяк".

На уточнення щодо того, де був кортеж, доки бізнесмен спав, Ярославський запропонував: "Запитайте у кортежу". Він додав, що вночі "спав удома і не знав про аварію".

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Також Ярославський відмовився озвучити свою думку про те, чим він пояснює появу у ЗМІ подібної інформації.

"Послухайте, я ж не Нострадамус, звідки я знаю", – відповів бізнесмен.

ДТП з автомобілем бізнесмена

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове авто збило на смерть чоловіка й покинуло місце події. На місці виявили автомобільні номери із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

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У ЗМІ з'явилася інформація, що бізнесмен часто водить цей автомобіль. Пізніше стало відомо, що до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля н.п. Мартове, і що прийде до райвідділу дати свідчення. Водія станом на 12.00 вже допитували правоохоронці.

Але в коментарі новинам "Сьогодні" у поліції взагалі не підтвердили факт ДТП. Водночас його й не спростували.

"У зведеннях ми не маємо інформації про ДТП поблизу населеного пункту Мартове", – повідомила нам спікер поліції Харківської області Олена Баранник.

Але додала, що уточнить інформацію.

Нагадаємо, що вже були ситуації, коли правоохоронці не одразу підтверджували ДТП із публічними людьми. Наприклад, про гучну ДТП за участю героя шоу "Холостяк", яка сталася на початку грудня, правоохоронці розповіли лише через декілька днів після аварії.

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