За две недели до драки Милованов и Данилюк обнимались в прямом эфире – видео

Драка между мужчинами произошла на праздновании дня рождения, хотя ранее у них было довольно дружеское общение

Данилюк принимает подарок в студии. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы ОП Тимофей Милованов, который прямо на праздновании дня рождения подрался с министром финансов Украины (2016-2018) Александром Данилюком, ранее называл его своим наставником. Буквально недавно они встретились в прямом эфире, где обменялись любезностями.

Об этом пишет Vласть Vлащенко в Telegram.

Советник главы ОП подарил футболку министру финансов Украины.

"Чуть больше недели назад Тимофей Милованов поздравлял Александра Данилюка в прямом эфире программы Народ против с днем рожденья и называл его своим учителем. Но сегодня что- то пошло не так…", – пишут в Сети.

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Ранее мы писали, что Данилюк ударил Милованова на праздновании своего дня рождения. Сначала советник главы ОП опубликовал на своей странице в Facebook совместное фото, а через несколько часов у них произошел конфликт.

Также напомним, это не первая драка с участием Лероса в Раде. В декабре 2019-го причиной для конфликта стала его матерная переписка со "слугой" Ириной Верещук, которую Гео якобы обидел во внутрифракционном чате. За нее вступился Максим Бужанский, потребовавший от Лероса извинений. Все закончилось потасовкой на галерке в зале заседаний.