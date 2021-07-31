За два тижні до бійки Милованов і Данилюк обіймалися в прямому ефірі – відео

Бійка між чоловіками сталася на святкуванні дня народження, хоча раніше у них було досить дружнє спілкування

Данилюк приймає подарунок в студії. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави ОП Тимофій Милованов, який прямо на святкуванні дня народження побився з міністром фінансів України (2016-2018) Олександром Данилюком, раніше називав його своїм наставником. Буквально нещодавно вони зустрілися в прямому ефірі, де обмінялися люб'язностями.

Про це пише Vласть Vлащенко в Telegram.

Радник глави ОП подарував футболку міністру фінансів України.

"Трохи більше тижня тому Тимофій Милованов вітав Олександра Данилюка в прямому ефірі програми Народ проти з днем народження і називав його своїм учителем. Але сьогодні щось пішло не так...", – пишуть в Мережі.

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Раніше ми писали, що Данилюк вдарив Милованова на святкуванні свого дня народження. Спочатку радник глави ОП опублікував на своїй сторінці у Facebook спільне фото, а через кілька годин у них стався конфлікт.

Також нагадаємо, Лерос побився в Раді з Бужанським. У грудні 2019-го причиною для конфлікту стало його фольклорне листування зі "слугою" Іриною Верещук, яку Гео нібито образив у внутрішньофракційному чаті. За неї заступився Максим Бужанський, який зажадав від Лероса вибачень. Все закінчилося бійкою на гальорці в залі засідань.