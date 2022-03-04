За восемь дней войны в Украине от оружия оккупантов погибли 28 детей

/ Фото: Коллаж: Сегодня

От оружия российских оккупантов за восемь дней войны погибли 28 детей, ранены 64 ребенка.

Об этом заявила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, сообщает Liga.net.

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Дети нуждаются в помощи

Кроме этого, она заявила, что около полутора миллионов детей находятся на территориях, страдающих от обстрелов и находящихся в осаде.

Среди них – дети-сироты и дети с инвалидностью, которые нуждаются в немедленной помощи.

/ Фото: УНИАН

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Напомним, правительство Украины обратилось к Международному комитету Красного Креста. Украине нужна неотложная помощь в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское населения.

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