"Забрать бренд у русских". Арестович предложил переименовать Украину

Алексей Арестович заявил, что Украину следует переименовать в Русь-Украину. Коллаж: "Сегодня"

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину следует переименовать в Русь-Украину и что работа в этом направлении уже ведется.

Об этом шла речь в интервью Арестовича журналисту Роману Цимбалюку в YouTube.

"Что бы я сделал? Я бы сменил название государства. Назвал бы нас Русь-Украина, двойное название", – сказал Арестович.

На уточняющий вопрос, когда будет соответствующий президентский указ, Арестович ответил: "мы работаем над этим".

"Наша задача – стать Русью-Украиной. И заметь, это название прозвучало за крайние три недели в Киеве пять раз в речи президента, официально. Вот если мы это сделаем – об остальном можно не сильно беспокоиться", – утверждает он.

Арестович также говорит о необходимости забрать у россиян бренд "русские".

"Надо у них отобрать бренд "русских" в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно, например, русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война. Так чтоб потроллить по-настоящему, русько-российская. Русь – это мы… Русы, русины…", – объяснил советник свою идею.

"Укрусь" – Мария Захарова предложила новое название для Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления Арестовича сменить название страны и предложила свой вариант "Укрусь".

Об этом она написала на своей странице в фейсбук.

Дипломат обратила внимание на ранее озвученное предложение Арестовича сменить название Украины на "Русь-Украина" и "отобрать у России бренд русских".

"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю – Укрусь. Не благодарите", – отметила Захарова.

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