"Забрати бренд у російських". Арестович запропонував перейменувати Україну

Олексій Арестович заявив, що Україну слід перейменувати в Русь-Україну. Колаж: "Сьогодні"

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) і радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Українц слід перейменувати в Русь-Україну і що робота в цьому напрямку вже ведеться.

Про це йшла мова в інтерв'ю Арестовича журналісту Роману Цимбалюку в YouTube.

"Що б я зробив? Я б змінив назву держави. Назвав би нас Русь-Україна, подвійну назву", – сказав Арестович.

На уточнююче питання, коли буде відповідний президентський указ, Арестович відповів: "ми працюємо над цим".

"Наше завдання – стати Руссю-Україною. І зауваж, це назва прозвучало за крайні три тижні в Києві п'ять разів у промові президента, офіційно. Ось якщо ми це зробимо – про решту можна не сильно турбуватися", – стверджує він.

Арестович також говорить про необхідність забрати у росіян бренд "російські".

"Треба у них відібрати бренд "російських" врешті-решт. Я борюся над тим, щоб ми називали війну правильно, наприклад, російсько-російська війна. Зараз же йде російсько-російська війна. Так щоб потролити по-справжньому, русько-російська. Русь – це ми. Руси, русини", – пояснив радник свою ідею.

"Укрусь" – Марія Захарова запропонувала нову назву для України

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на заяви Арестович змінити назву країни і запропонувала свій варіант "Укрусь".

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбук.

Дипломат звернула увагу на раніше озвучену пропозицію Арестовича змінити назву України на "Русь-Україна" і "відібрати у Росії бренд російських".

"По-перше, здорово, що ми тепер зрозуміли, над чим працюють в офісі Зеленського. А то, не приховую, були питання. По-друге, дарую – Укрусь. Не дякуєте", – зазначила Захарова.

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