Зачем нужно было вторжение: названа основная цель Путина

Путин хочет установить свою власть / Фото: Коллаж: Сегодня

Происходящее сегодня совсем не связано с Донбассом, у президента России совсем другие цели касательно Украины. Об этом заявил болгарский эксперт Христо Грозев в интервью телеканалу Украина 24.

"Цель Путина – свергнуть и поставит новое правительство, он это сказал и даже не скрывал это. Одна из его возможных демонстраций последствий – это применения тактического ядерного оружия, только чтобы показать то, что он готов на это", – отметил он.

По его словам, возможно, это будет какой-то диверсионный удар вне Украины и конечно, физическая цель – Киев.

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"Дипломатическая реакция РФ полностью лицемерная, и она не приводит ни к чему после сегодняшнего дня. США не будут говорит с Путиным, если кто-то это сделает, он будет считаться не предателем, а каким-то сумасшедшим. Все поменялось для России геополитически с сегодняшнего дня", – сказал он.

Что произошло утром 24 февраля

Советник министра МВД Антон Геращенко рассказал, где в Украине фиксируют взрывы после громкого заявления президента РФ Владимира Путина по поводу начала спецоперации в Украине. Геращенко отметил, что в Украине были ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы.

В городе Нежине Черниговской области был обстрелян командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей.

В Черкасской области объявлена эвакуация. Речь идет об Уманском районе.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что продолжается обстрел объектов военной инфраструктуры.

В Киеве звучат сирены гражданской обороны, утром были слышны обстрелы районов.

Укрзализныця сообщила о том, что все поезда курсируют по графику.

В Луганской области началась эвакуация местных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей Украине.

Ранее мы писали, что на прошлой неделе депутаты проголосовали за то, чтобы принять отчет изучавшей временной следственной комиссии (ВСК) деятельность "Укрзализныци" с 2015 по 2020 год. Мы изучили этот документ.