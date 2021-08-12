Задержание российского шпиона и отмена НДС на ввоз электромобилей – главные новости СЕГОДНЯ

В четверг, 12 августа, в Украине отменили налог на добавленную стоимость на ввоз электромобилей, а в киевском метрополитене поймали кошку, за которой несколько дней гонялись зоозащитники и работники метро.

Карантин к Дню Независимости

В Украине после снижения заболеваемости ковидом показатели снова начали увеличиваться. Если в середине июля за сутки было до 600 заболевших, то сейчас более тысячи. Причем половина новых пациентов болеют тяжело и лечатся в больницах. Сайт "Сегодня" проанализировал, стоит ли ждать нового скачка заболеваемости к Дню Независимости и каким будет карантин.

Пик заболеваемости ковидом в Украине был в конце марта – начале апреля этого года. Тогда количество новых пациентов было около 20 тысяч за сутки.

Первые три смерти от штамма "Дельта"

В Винницкой области зафиксировали первые три смерти от "Дельта"-штамма коронавируса.

"Седьмое место занимает Винницкая область по количеству проведенных прививок и диагностирует мутировавший штамм Дельта – "привезенный" из России. Из 25 инфицированных трое умерли: мужчина и женщина из Гайсинского района – обоим по 83 года, и 73-летний мужчина из Винницкого района", – сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Зеленский отменил НДС на ввоз электромобилей

Ввоз электромобилей в Украину освобожден от налога на добавленную стоимость (НДС) до 31 декабря 2025 года. Кроме того, в перечень транспортных средств, на которые распространяется эта льгота, добавляются:

электробусы;

электрогрузовики;

электроспецтехника.

Соответствующие законопроекты № 3477 и № 3476, которые приняла Верховная Рада в июле, подписал президент Владимир Зеленский.

СБУ задержала агента России

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, гражданин иностранного государства, временно проживающий на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации. За эту "работу" он получал денежное вознаграждение.

В киевском метро поймали кошку

В киевском метрополитене работники метро и зоозащитники поймали кошку, которая сбежала из переноски на станции "Контрактовая площадь".