Задержка пассажирских поездов: в чем причина аварий на "Укрзализныци"

Авария на железной дороге и задержка поездов

В Житомирской области 10 грузовых вагонов сошли с рельсов. Другим поездам в направлении Казатина приходилось либо ждать, либо объезжать.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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"На этом участке у нас скорость 25 километров в час, раньше мы здесь ездили 80. Предаварийное состояние пути. То есть у нас проседает балласт, здесь масса самостроев", – рассказал машинист.

Но вместо того, чтоб ремонтировать колеи, железнодорожники вместе с профильным министерством решили покончить с грузовыми вагонами. Сейчас перевозить товары можно вагонами не старше сорока пяти лет. Но железнодорожный монополист решил – это слишком много. Предлагают уменьшить рабочий возраст вагонам – одним на половину, а другим на треть.

Хотя не всегда возраст вагона свидетельствует, что он не может доставлять грузы.

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"Если вы соблюдаете все регламентные работы и вовремя проводите техническое обслуживание этот вагон может ходить 50 лет, а может и больше", – сказал министр инфраструктуры Украины (2016-2019) Владимир Емельян.

Генеральный директор федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак сообщил, что должно быть списано 51 тысяча вагонов.

"Мы считаем, что в лучшем случае удастся построить в это же время 25-30 тысяч новых вагонов, но это в лучшем случае. Таким образом может возникнуть дефицит около 20 тысяч вагонов. Что это значит? Предприятия не могут перевозить товары. Будут вынуждены производить меньше. Так что государственный и местные бюджеты не досчитаются миллиардных налогов", – добавил Гусак.

Директор GMK CENTER Станислав Зинченко сказал, что ставить под угрозу большие грузовые перевозки (зерна, топлива, строительных материалов для того же Большого Строительства, другую продукцию, которая идет на экспорт) – это ставить под угрозу экономику.

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Да и приобретут ли новые вагоны? У экспертов возникают вопросы, ведь и остальные закупки железнодорожники проваливают.

"Главное, чтобы они не закупили списавшие вагоны", – сказал нардеп от фракции партии "Слуга Народа" Александр Качура.

Эксперты убеждены, что даже новые вагоны по неисправным путям машинисты быстрее тащить не смогут.

Подробности аварии

Около 11:30 в полицию поступило сообщение об аварии на железной дороге вблизи села Чернорудки Бердичевского района. С рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. В результате аварии никто из людей не пострадал.

Предварительно с рельсов сошли 11 грузовых вагонов поезда сообщением Казатин – Фастов.

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