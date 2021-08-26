Первая смерть от "Дельты". В Черновицкой области еще 20 человек с этим штаммом в больницах

В Украине увеличилось количество пациентов с коронавирусом. Коллаж "Сегодня"

Впервые в Черновицкой области зафиксирована смерть от индийского штамма коронавируса "Дельта". Жертвой более опасного штамма COVID-19 стал 66-летний мужчина.

Об этом сообщает региональное издание Zaxid.net.

О смерти мужчины рассказала главный санитарный врач Черновицкой области Наталья Гопко. По ее словам, мужчина не был вакцинирован от COVID-19. Имел ли он сопутствующие заболевания, врачи не рассказали.

В целом в области уже подтверждено 54 случая заражения штаммом "Дельта". "Можно предположить, что это был не первый умерший от штамма "Дельта", но первый, который попал в поле зрения медиков", – уточнила медработник.

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На сегодняшний день, отмечает издание, в Черновицкой области около 20 человек со штаммом "Дельта" находятся в стационарах. Около четверти выявленных случаев – это дети. Самому молодому пациенту один год, а старшему – 88 лет.

Напомним, что после того как в Украине обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

Во Львове решили усилить к арантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки.

арантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки. Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц.

Также изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Кроме того, ВОЗ призвала пока не вакцинироваться третьей дозой от COVID-19. Вакцины от коронавируса не хватает развивающимся странам, которым досталось всего 20% доз.