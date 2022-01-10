Закатывают в банки: лесоводы показали, как появляются новые елки (фото)

Высеваются только качественные и здоровые семена / Коллаж "Сегодня"
Госагентство лесных ресурсов показало, как закатывают будущие елки в банки. Именно зимой осуществляется заготовка семян хвойных пород.
Об этом сообщает государственное агентство лесных ресурсов Украины.
Процесс подготовки
Сначала лесоводы собирают шишки. Важно вовремя сорвать их, чтобы семена не высыпались. Плодоносящие деревья имеют уже немалую высоту, поэтому шишки достать нелегко.
"Проще всего собирать их из веток деревьев, заготовленных во время зимних рубок ухода или рубок главного пользования. А на сами деревья лесоводы добираются по ценным семенам с помощью стремянки, на очень большую высоту – снимают даже подъемники", – утверждают лесоводы.
Важна качественная переработка сырья
Важный момент в семенном деле – качественная переработка сырья. Шишкосушитель имеет современные автоматизированные механизмы, поддерживающие нужную температуру.
"Раньше это были самодельные механизмы, все делалось вручную", – добавляют лесоводы.
После того, как семена получены из раскрытой шишки, их очищают. Выход семян из шишки ели и сосны составляет всего 2%. Ведь высеваются только семена качественные и здоровые.
Куда можно сдать елку?
В Киеве работают 15 пунктов приема новогодних деревьев. Принести елку на утилизацию можно будет в будни с 07:00 до 21:00 по 31 января включительно.
Сдать елки можно по адресам:
- КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г;
- КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А;
- КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;
- КП УЗН Днепровского района – просп. Освободителей, 6;
- КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А;
- КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;
- КП УЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16;
- КП УЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;
- КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95;
- КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;
- Дарницкое ЛПГ – Бориспольское шоссе, 23 км;
- Дарницкое ЛПГ – просп. Броварской, 2-А;
- Дарницкое ЛПГ – ул. Радистов, 1-В;
- Дарницкое ЛПГ – Никольское лесничество, квартал № 35;
- Дарницкое ЛПГ – Броварское лесничество, квартал №72.