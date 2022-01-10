Закочують у банки: лісівники показали, як з'являються нові ялинки (фото)

Висівається тільки якісне та здорове насіння / Колаж "Сьогодні"

Держагентство лісових ресурсів показало, як закочують майбутні ялинки до банків. Саме взимку здійснюється заготівля насіння хвойних порід.

Про це повідомляє державне агентство лісових ресурсів України.

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Процес підготовки

Спочатку лісівники збирають шишки. Важливо вчасно зірвати їх, щоб насіння не висипалося. Плодоносні дерева мають вже чималу висоту, тому шишки дістати нелегко.

"Найпростіше збирати їх із гілок дерев, заготовлених під час зимових рубок догляду або рубок головного користування. А на самі дерева лісівники дістаються цінним насінням за допомогою драбини, на дуже велику висоту – знімають навіть підйомники", – стверджують лісівники.

Майбутні хвойні дерева. Фото: державне агентство лісових ресурсів України.

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Важлива якісна переробка сировини

Важливий момент у насіннєвій справі – якісна переробка сировини. Шишкосушитель має сучасні автоматизовані механізми, що підтримують необхідну температуру.

"Раніше це були саморобні механізми, все робилося вручну" , – додають лісівники.

Майбутні хвойні дерева. Фото: державне агентство лісових ресурсів України.

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Після того, як насіння отримане з розкритої шишки, їх очищають. Вихід насіння з шишки ялини та сосни становить лише 2%. Адже висівається тільки насіння якісне та здорове.

Майбутні хвойні дерева. Фото: державне агентство лісових ресурсів України.

Куди можна здати ялинку?

У Києві працюють 15 пунктів прийому новорічних дерев. Принести ялинку на утилізацію можна буде у будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно.

Здати ялинки можна за адресами: