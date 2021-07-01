Закон об олигархах, повышение пенсий и COVID-сертификаты – главные новости СЕГОДНЯ

Рада приняла закон о коренных народах Украины, поддержала законопроект об олигархах и приняла закон об электронном чеке – сайт "Сегодня" собрал главные новости четверга, 1 июля.

Рада приняла закон о коренных народах Украины

Верховная Рада приняла законопроект №5506 о коренных народах, к которым будут официально причислены крымские татары.

Коренными народами признали:

крымских татар;

караимов;

крымчаков.

Этим народностям дали такие права:

на самоопределение в Украине;

устанавливать свой политический статус в рамках Конституции и законов Украины;

свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Также они смогут создавать свои учебные заведения или сотрудничать с учебными заведениями всех форм собственности с целью обеспечения изучения языка, истории, культуры соответствующего коренного народа и обучение на языке соответствующего коренного народа.

Рада поддержала закон об олигархах

Верховная Рада приняла законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Олигархом определяется человек, который:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего Закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

стоимость его активов (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день это 2 млрд 379 млн грн).

Попадает в реестр олигархов тот человек, который отвечает хотя бы двум указанным критериям.

В Украине повысились пенсии и надбавки

Так, минимальная пенсия по возрасту в Украине равняется прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Он с 1 июля вырос на 85 грн – с 1769 до 1854 грн. Соответственно, минимальная пенсия с июля тоже повышена на 85 грн – с 1769 до 1854 грн.

Также с 1 июля в Украине также повысили пенсии чернобыльцам. Теперь пенсии для людей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже:

6000 гривен – для I группы инвалидности;

4800 гривен – для II группы инвалидности;

3700 гривен – для III группы инвалидности и детей с инвалидностью.

Пенсии в Украине подняли / Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня Реклама

Рада отменила свободную экономическую зону "Крым"

Теперь украинцы могут свободно и беспрепятственно посещать оккупированные территории лишь через контрольные пункты въезда-выезда.

Там осуществляется временный пограничный контроль – нужно предъявить документ определенный статьей 5 ЗУ "О гражданстве Украины" или статьей 2 ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

А иностранцы и лица без гражданства должны будут на КПВВ предъявить паспорт иностранца и специального разрешения с учетом положений ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Фото: коллаж "Сегодня"

Рада приняла закон об электронном чеке

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 4185, который позволяет получить гарантию и чек на приобретенную технику в электронном виде.

Что дает законопроект о гарантийных обязательствах в электронном виде:

предусматривает возможность предоставлять эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары, гарантийные талоны в электронном варианте, а не в бумажном;

сохраняет возможность получения таких документов по требованию потребителя в бумажном виде;

предусматривает, что в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте.

В Евросоюзе официально запустили COVID-сертификаты

В 21 стране Европейского Союза, а также в ассоциированных с ними Норвегии, Лихтенштейне, Швейцарии и Исландии официально начали действовать цифровые COVID-сертификаты. К системе "ковидных паспортов" подключились подавляющее большинство стран-членов ЕС, а создано уже было более 200 млн таких документов.

Напомним, что, по словам министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова, украинцы смогут получить COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Европа.